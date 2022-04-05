Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avukatlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avukatlar Günü'nü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk ve adalet sistemimizin ayrılmaz parçası, savunma hakkının yılmaz bekçisi değerli avukatlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.