Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avukatlar Günü'nü kutladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avukatlar Günü'nü kutladı

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avukatlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avukatlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avukatlar Günü'nü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk ve adalet sistemimizin ayrılmaz parçası, savunma hakkının yılmaz bekçisi değerli avukatlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

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