Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avukatlar Günü'nü kutladı
AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avukatlar Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avukatlar Günü'nü kutladı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk ve adalet sistemimizin ayrılmaz parçası, savunma hakkının yılmaz bekçisi değerli avukatlarımızın Avukatlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel