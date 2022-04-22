Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

HATAY (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Masanın etrafında daha nasıl oturulup konuşulması gerektiğini bilmeyen insanlar Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulacakmış. Nasıl? Elektrik faturasını ödemeyerek." dedi.

Oktay, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde, Hatay'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamıyla söze başlayan Oktay, ilçelerden merkezine Hatay'ın sorunlarını yakinen bildiğini ifade etti.

Oktay, ulaşımda, ticarette, sanayide, ihracatta ve her alanda yaşanan gelişmeleri yakinen gördüklerini anlatarak, "Salgın dönemini zaten hamdolsun diğer ülkelere göre kıyasladığımızda nasıl rahat atlattığımıza her biriniz şahitsiniz. Hatay'da 24 hastanenin olması ve 2 hastanenin de daha yapılıyor olması bunun niye olduğunun göstergesi." diye konuştu.

Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödememesiyle ilgili şunları söyledi:

"Geçmişte İstanbul'a gidip de oy vereceği sandığı bulamayan bir vatandaş, bugün Türkiye'nin elektrik sorunlarına çözüm bulacakmış. Nasıl bulacakmış, elektrik sorunlarına çözümü elektrik faturasını ödememekle bulacakmış. Vay halimize. Türkiye'nin güya sözde ana muhalefet partisinin lideri... Etrafına da şürekasını toplamış 6 tane midir, 7 tane midir, 77 tane midir kim varsa. PKK'sı, FETÖ'sü burada deyince alındılar. Bize cevap vermeye başladılar, hakaret etmek istediler. Benim milletim, vatandaşımız sizin 6'nızın, 7'nizin içinde kimlerin olduğunu sizden daha iyi biliyor. İstediğiniz kadar siz saklayın. Hatay'daki benim kardeşim PKK'nın orayla ilişkisini de FETÖ'nün orayla ilişkisini de çok net biliyor, alınsanız da alınmasanız da. Kaçırdığınız Meclisteki milletvekilinizin nerede olduğunu iyi biliyorsunuz değil mi? Norveç'ten fotoğraflar veren vatandaşı. Nereden kaçtığını, nereden kaçırıldığını da siz iyi biliyorsunuz. Niye çıkıp da erkekçe açıklayamıyorsunuz 'biz beraberiz' diye? 'Yol arkadaşımız' diye niye söyleyemiyorsunuz, nasıl bir birlikteliktir bu. Masanın etrafında daha nasıl oturulup konuşulması gerektiğini bilmeyen insanlar Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulacakmış. Nasıl? Elektrik faturasını ödemeyerek. Beyefendi senin elektrik faturanı kim ödeyecek? Hataylı kardeşim mi ödeyecek?"

Oktay, Kılıçdaroğlu'na eleştirisini sürdürerek, "Şanlıurfa'ya gidip de benzer bir açıklamayı yapıp 'buranın belediyesini bize verirseniz biz size ücretsiz elektrik veririz' diyen bir Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorsunuz. Hatay'da kimde büyükşehir belediyesi, CHP'de değil mi? Kılıçdaroğlu burada ücretsiz elektrik mi dağıtıyor, var mı böyle bir şey? Gelirken gördük muhteşem bir millet bahçesi yapılıyor, kim yapıyor, AK Parti yapıyor, Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Biz 'durmak yok yola devam' derken laf olsun diye demiyoruz." şeklinde konuştu.

"Terörün belini kırdık ve kırmaya da devam edeceğiz"

Oktay, Türkiye'nin terörle mücadelesine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Emtia fiyatlarına bakıyoruz, bütün dünyada çok ciddi şekilde artış gösteriyor ama bir taraftan da biz diyoruz ki 'Evet Türkiye'deki sorunu biliyoruz, bilmeme şansımız yok.' Zaten biz de kendi mutfağımıza bu gıdaları, ürünleri alıyoruz. Biz bundan uzak birileri değiliz. Bu sorunu görüyoruz ama bu sorunu da çözecek yine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı kadrolarıdır. Yoksa gittiği yere göre şekil veren bir Kılıçdaroğlu ve şürekası değil. Benim memleketime, Yozgat'a gider teröre karşı güya konuşur, bir başka yere gider onlarla masaya oturur. Böyle bir şey yok. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da ne yaparlarsa yapsınlar terörün belini kırdık ve kırmaya da devam edeceğiz. İşte Pençe-Kilit'e de devam ediyoruz hamdolsun, devam edeceğiz. Türkiye'ye tehdit nereden, kimden gelirse gelsin, boyu, ölçüsü, sınırları nerede olursa olsun biz oraya gideriz, alırız, getiririz ve hesabını sorarız."

Türkiye'nin, tüm terör örgütleriyle mücadele edecek güçte olduğuna vurgu yapan Oktay, "Biz bazı mağaralarına, inlerine gireriz' dediğimizde Türkiye'de o mağaralarına, inlerine girdik, dışarıya kaçtılar ve 'orada da gireriz' dedik. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? 'Topunuz gelin' dedi. DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle, PKK'sıyla geldiler. Şimdi son zamanlarda DHKP/C'siyle, bilmem neleriyle geliyorlar. Topu da gelsin. Türkiye, hamdolsun hepsiyle başa çıkacak güç ve kudrettedir. Ordumuzla, güvenlik güçlerimizle, hep birlikte birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamızla buna yeter de artar bile. Başka hiç kimsenin desteğine ihtiyacımız yok. Hiç kimseden de biz izin almayız. Hiç kimsenin de oluruna ihtiyacımız yoktur. Türkiye'yi, bizim milletimizi tehdit eden bir şey varsa bunu gider bulur ve hesabını keseriz. Bunu da yapıyoruz hamdolsun." dedi.

"Biz hiçbir sorundan kaçmadık"

Parti çalışmalarına değinen Oktay, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir sorundan kaçmadık bugüne kadar, yokmuş gibi de davranmadık. Her bir sorunu ölümüne yaşadık ve sonunda onu çözen de biz olduk. Bugünkü sorunları da inşallah bütün dünyayı etkileyen bu emtia fiyatlarındaki artış sorununu da çözecek yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadroları, AK kadrolar, Cumhur İttifakı olacak inşallah. Var mıyız buna hep birlikte? 2023 uzak değil artık, 2023'e var mıyız? 2023'te 'bir daha' demeye var mıyız? Peki 2024'ten sonrasında Hatay'da, merkezde, büyükşehirde var mıyız buna çalışmaya? İnşallah bunları da o güzel günleri de hep birlikte göreceğiz. Daha güzel günlere diyenlerin halini İstanbul'da, Ankara'da gördünüz, İzmir'de ve aldıkları belediyelerdeki durumları görüyorsunuz. Böyle, sözle, sloganla yürümüyormuş. Hatay'da siz gördüğünüz için benim söylememe gerek yok."

Bir partilinin, "Başkanım siz Reisimizin sağlığına bakın, gerisinin hepsi olur." sözü üzerine Oktay, "Reisimizin hamdolsun sağlığı da morali de motivasyonu da sapasağlam, dimdik ve milletiyle birlikte. Siz, Reisimizin, Cumhurbaşkanımızın, liderimizin yanında dimdik durdukça Cumhurbaşkanımız da bütün dünyaya karşı dimdik durmaya devam edecek." ifadesini kullandı.