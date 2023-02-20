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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "6.4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem yaşadık"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '6.4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem yaşadık'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Hastanelere getirilen 8 yaralımız mevcut"dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'da meydana gelen 6.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Hastanelere getirilen 8 yaralımız mevcut"

dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) açıklamalarda bulundu. 8 yaralının olduğunu ifade eden Oktay, "6.4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem yaşadık. Şu ana kadar 28 ihbar mevcut ve her bir ihbarı değerlendiriyoruz. Hastanelerimize getirilen 8 yaralımız var. Kandilli'nin su yükselmesi ile ilgili bir uyarısı olmuştu. Bunun 2 saatlik standart bir uyarı olduğunu söylediler. Şu anda böyle bir riskin olmadığını gördükleri için uyarı kaldırılmış bulunmaktadır. Karaçay Barajı ile alakalı bir söylenti yayıldı. Kontrol ettik. Alınan bilgiler ve ön inceleme sonucu şu an bir risk yok. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz. Kendi sağlığınızı, ailelerinizi ve milletimizi düşünün. Mala gelen gelsin cana gelmesin. Tüm ekiplerimizle birlikte takip ediyoruz. Herhangi bir sorun olursa, herhangi bir güvenlik görevlisine ve AFAD personeline iletirseniz müdahale edilecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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