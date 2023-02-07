Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Güncel