Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi. Kaynak: AA / Güncel Milli Eğitim Bakanlığı fuat oktay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.