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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi.

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Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı fuat oktay Güncel Haberler

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