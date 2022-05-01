Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için emek veren, alın teri döken işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadesine yer verdi.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

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