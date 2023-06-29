Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kahramanmaraş'ta Deprem Bölgesini İnceledi

KAHRAMANMARAŞ'A GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adıyaman'daki ziyaret ve incelemelerin ardından Kahramanmaraş'a geçti. İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki afet koordinasyon merkezine geçen Yılmaz'ı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile kurum amirleri karşıladı.

"Yıl sonuna kadar biliyorsunuz 1 yıl içinde 300 binden fazla konutu inşa etme ve toplamda da 650 bin konutu inşa etme hedefimiz var. Bir taraftan da tabi diğer yıkılan yapıları kattığınız zaman 850 bine kadar çıkıyor bu rakam. Çok büyük bir faaliyet ama Allah'ın izniyle daha önceki depremlerde nasıl başardıysak, nasıl yaraları sardıysak bu depremin de yaralarını saracağız. Tabii ki belli bir zamana ihtiyaç var, tabii ki belli bir süreç ama bu sürecin sonunda bu illerimiz bir taraftan depremin yaralarını sarmış olacaklar, diğer taraftan gelecekte yaşanabilecek depremlere ve afetlere karşı da çok daha sağlam bir bünyeye kavuşmuş olacaklar. Gerek yüzyıllardır olmamış bir depremin yaşanması ve enerjinin boşalması gerekse de bu deprem vesilesiyle neredeyse yapı stokunun tamamına yakının sağlıklı hale getirilmesi bu bölgelerimizi Türkiye'nin en güvenli bölgeleri arasına dahil edecek ve inşallah gerek sosyal hayat, gerek ekonomik hayat sağlam bir zemin üzerine gelişmeye devam edecek. Bundan benim en küçük kuşkum, endişem yok."

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,