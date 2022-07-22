Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dünyaevine girdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı. İstanbul'da gerçekleşen nikah merasimine çiftin aile yakınları katıldı.
(Hülya Keklik/İHA)
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