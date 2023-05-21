Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde enkaz altından kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta deprem felaketinin 248'inci saatinde enkazdan yaralı kurtarılan Aleyna Ölmez'i (16), ziyaret etti. Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez, 16 Şubat'ta Ankara'ya getirilip, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ölmez, 15 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Leğen kemiğindeki kırık nedeniyle tedavi gören Aleyna Ölmez, rahatsızlığının tamamen geçmesinin ardından yürümeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eşi Hümeyra Şahin Oktay ile Aleyna Ölmez ve ailesini Ankara'nın Keçiören ilçesinde ziyaret etti. Aleyna'nın, Oktay çiftini ayakta karşılaması sevinçle karşılandı. Depremde annesi, babası ve kardeşini kaybeden Aleyna'ya başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, Aleyna, Türkiye'yi sevince boğdu. Cumhurbaşkanımız Aleyna'nın sağlık durumunu çok yakından takip ediyor dedi.

'HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKIYORUZ'

Oktay, ileride psikolog olmak istediğini söyleyen Aleyna'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, üniversite kontenjanlarının artırıldığını ifade etti. Oktay, Aleyna'nın enkazdan kurtarılan diğer kardeşi Kıvanç (13) ile de sohbet etti. Oktay, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Aleyna bizi iki defa sevindirdi. Birincisi 248'inci saatte enkaz altından çıkarılmıştı. Türkiye'yi heyecana boğmuştu. Hep birlikte hem ağlamış hem mutlu olmuştuk. Yoğun bir tedavi altındaydı. Aleyna inandı, hamdolsun yürüdü. Bu da hepimizi son derece mutlu etti. Şimdi hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Her şeyiyle ayağa kalkan deprem bölgesinde Aleyna'nın da ayağa kalkması sembol gibi oldu. Son derece sağlıklı, heyecanlı. Aleyna artık geleceğin, üniversitenin hesaplarını yapıyor diye konuştu. (DHA)

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