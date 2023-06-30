Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İl Ziyaretleri Gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve incelemelerde bulunacak. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Trabzon'da bayramlaşma programlarına katılacak ve ziyaretler gerçekleştirecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Dulkadiroğlu ilçesindeki TOKİ Uygulama Alanı'nda incelemelerde bulunacak ve Onikişubat ilçesindeki bayramlaşma programına katılacak.

(Kahramanmaraş/10.00/11.30/13.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığı ile Tonya'da düzenlenecek bayramlaşma programlarına katılacak, İbrahim Usta'nın Arsin'deki kabrini ziyaret edecek, Vakfıkebir'de taziye ziyareti gerçekleştirecek.

(Trabzon/14.00-18.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda istişare ve değerlendirme toplantısına katılacak, Kılavuzlu Millet Bahçesi Çadırkent'i ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/16.30/18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

SPOR

1- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular, boks, kano, kickboks, badminton, atıcılık olmak üzere 5 branşta mücadele edecek.

(Krakow/Nowy Targ/Tarnow/Wroclaw)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesindeki 3. maçında Brezilya ile karşılaşacak.

(Bangkok/16.30)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Spielberg/18.00)

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