Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı'nın Uygulanmaya Başlandığını Açıkladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (UYZS) 2024-2025 Eylem Planı'nın uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda hazırladığımız UYZS'nin 2024-2025 dönemini kapsayan eylem planımızı, tüm bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla güncelledik. Teknolojik gelişmeler ve ulusal ihtiyaçlar ışığında kapsamlı toplantılar sonucunda hazırladığımız 71 eylemden oluşan UYZS Eylem Planı bugün itibariyle yayınlanarak uygulanmasına başlanmıştır. UYZS Eylem Planımız, Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesi, küresel firmalarla bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik iş birliklerinin ilerletilmesi, yapay zeka girişim ekosisteminin geliştirilmesi, yapay zeka alanında yetkin iş gücünün artırılması, yerli yapay zeka uygulamalarının çoğaltılması, Türkiye'yi küresel oyuncu haline getirecek işlemci altyapısının geliştirilmesi gibi önemli eylemler içeriyor" dedi.

Eylemlerin en hızlı ve etkili şekilde hayata geçirilmesini takip ederken, yapay zeka teknolojisindeki gelişmeleri de izleyerek tüm eylemleri güncellemeye devam edeceklerini aktaran Yılmaz, "Türkiye'nin yapay zeka atılımına katkı veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, görüş ve önerileri ile katkı sunan sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. UYZS Eylem Planımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.