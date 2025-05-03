Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Terör halkın da demokrasinin de düşmanıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terör kimden gelirse gelsin, hangi isim altında yapılırsa yapılsın, ister bir etnik kimliği istismar ederek, ister bir inancı istismar ederek. Hangi isim altında olursa olsun, terör halkın da demokrasinin de düşmanıdır. Terörün olduğu yerde ne bir yatırım ortamı olur, ne bir kalkınma ortamı olur, ne de insanlar temel hak ve özgürlüklerini istedikleri gibi yaşayabilirler" dedi.

Kiğı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ( KİSİAD) yeni dernek binasının açılışı Ümraniye'de gerçekleştirildi. Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, KİSİAD Başkanı Mehmet Ali Dağıstanlı ve çok sayıda davetli katıldı.

'EN YÜKSEK TEŞVİKLERİ 6'NCI BÖLGEYE VERİYORUZ'

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu binanın alınmasına, bu derneğin gelişmesine katkıda bulunan kurucularından bugüne kadar katkıda bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İstanbul bizim için çok kıymetli ama Anadolu da tabii çok kıymetli. Belli sanayilerin bir doygunluğa erişme noktası var. O doygunluğa erişen sanayilerin İstanbul'dan ziyade artık Anadolu'ya yayılması, Anadolu'da üretimin, ticaretin gelişmesi de bizim bir politikamız. Teşvik sistemimizi de buna göre yıllar önce ayarladık, biliyorsunuz. Bir bölgesel teşvik sistemimiz var. İlleri 6 bölgeye ayırıyoruz. Birinci bölge dediğimiz en çok kalkınmış bölgeler, 6'ncı bölge dediğimiz en az kalkınmış bölgeler ve en yüksek teşvikleri 6'ncı bölgeye veriyoruz. Özellikle de emek yoğun sektörlerde 6'ncı bölgeye çok güçlü teşvikler getirmiştik. Bunun meyvelerini de topluyoruz. Baktığınız zaman, geçmişe göre Doğu'da, Güneydoğu'da hiçbir dönem olmadığı kadar bir sanayileşmenin filizlendiğini, geliştiğini görüyoruz. Emek yoğun sektörlerin, tekstil, konfeksiyon başta olmak üzere, Doğu'da, Güneydoğu'da geliştiğini görüyoruz" dedi.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir zihniyeti var. Nedir o zihniyet? Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak. Kuzey'de ne varsa Güney'de de o olacak. 81 vilayetimize, 86 milyonluk nüfusumuza, bir nazarla bakıyoruz. Aynı eşit bir anlayışla bakıyoruz. İşte bu zihniyetin bir sonucudur ki bugün Doğu'da, Güneydoğu'da duble yollar var. Yüzlerce kilometre duble yollar inşa edildi. Üniversiteler var. Bugün hepimizin övündüğü Bingöl Üniversitemiz örneği var. Bundan 20 sene önce herhalde hayal gibi görülürdü ama bugün 20 bin civarında öğrencisi olan, araştırma yapan, çok çeşitli dallarda kendini ispatlamış bir üniversite de var. Yabancı öğrencilerin gelip okuduğu bir ortam var. Bingöl artık bir üniversite şehri oldu. Havalimanımız, Bingöl'de yine hayal edilemeyecek hizmetlerden biriydi. Bugün artık havalimanımız var. Eskiden, hatırlıyorum ben öğrencilik yıllarımda, bir günden bile fazla sürerdi İstanbul'dan Bingöl'e gidiş geliş. Şimdi artık Bingöl ile İstanbul bir buçuk saat mesafede. Mesafeler eski anlamını kaybetti. Altyapıya, eğitime, sağlığa büyük yatırımlar yaptık Bingöl'de. Şu anda devam eden 500 yataklı, çok modern bir hastane inşaatımız var. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Onun yanında hemen 250 yataklı mevcut hastanemiz var. Dolayısıyla 750 yataklı bir sağlık kampüsüne kavuşuyoruz Bingöl'de" şeklinde konuştu.

'TERÖRÜN OLDUĞU YERDE NE BİR YATIRIM ORTAMI OLUR, NE BİR KALKINMA ORTAMI OLUR'

Terörün olduğu yerde ne demokrasinin ne de yatırımın olamayacağının altını çizen Yılmaz, "Geçmişte maalesef Doğu'da, Güneydoğu'da çok sıkıntılı dönemler yaşandı. Ben her zaman vurguluyorum, burada da bir kez daha altını çizeceğim. Terör kimden gelirse gelsin, hangi isim altında yapılırsa yapılsın, ister bir etnik kimliği istismar ederek, ister bir inancı istismar ederek. Hangi isim altında olursa olsun, terör halkın da demokrasinin de düşmanıdır. Terörün olduğu yerde ne bir yatırım ortamı olur, ne bir kalkınma ortamı olur, ne de insanlar temel hak ve özgürlüklerini istedikleri gibi yaşayabilirler. Doğru düzgün seyahat edemezler, korku içinde yaşarlar. Dolayısıyla bugün Doğu, Güneydoğu son derece huzurlu. Gittiğimizde, Bingöl Valimiz burada. Bingöl'ün dağ köylerinde gece yarısı istediğiniz saatte gidip gelebilirsiniz artık. Böyle bir ortam var. ve inşallah, 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte, köklü bir şekilde artık bu sorun ülkemizin ve illerimizin, bölgelerimizin gündeminden kalkacak. Biz o emperyal hesap yapanlara karşı da en güzel cevabı, birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirerek verebiliriz. İşte terörsüz Türkiye, aynı zamanda bölgemizdeki oynanan oyunları, kurulan tuzakları boşa çıkaracak. Ülkemizi, milletimizi çok daha güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacak bir vizyondur" ifadelerini kullandı.