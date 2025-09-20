Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TEKNOFEST'i Ziyaret Edecek

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret edecek, festivalin kapanış programına katılacak.

(İstanbul/10.30/16.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda beşinci gün etkinlikleriyle tamamlanacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında tamamlanacak.

(İstanbul/10.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına; RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe, Kocaelispor-Çaykur Rizespor ve Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.00/Kocaeli/17.00/Samsun/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in altıncı haftası; SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor ve Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/16.00/Sakarya/19.00)

4- Nesine 2. Lig'in 5. haftasında, Kırmızı Grup maçları oynanacak, Beyaz Grup müsabakaları başlayacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta müsabakaları başlayacak.

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme grubu müsabakalarına Bulgaristan'ın Samokov kentinde devam edilecek. Bursaspor Basketbol, 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.

(Samokov/16.30)

8- Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu müsabakalarına devam edilecek.

9- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in dördüncü haftası, Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlikspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Bursa/15.30)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu 17. ayağı Azerbaycan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Bakü/14.00)

***

