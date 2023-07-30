Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sarıkamış'taki trafik kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 7 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kars'ta meydana gelen elim trafik kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel