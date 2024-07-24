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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program güncellenecek

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, OVP'nin güncelleneceğini ve değişen şartlara göre yoluna devam edileceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program ( Ovp ) ile ilgili "Temel çerçevemiz değişmiyor, muhtemel politikamız belli, özellikle enflasyonu düşürme temel hedefi güçlü bir şekilde korunuyor... Sonbaharda, eylülde, tabii ki Cumhurbaşkanımızın onayıyla, Orta Vadeli Programımızı güncellemiş olacağız. Değişen şartlara göre güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, OVP ile ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

"Temel çerçevemiz değişmiyor, muhtemel politikamız belli. Geçen yıl ilan ettiğimiz ana çerçeveye bağlıyız. Özellikle enflasyonu düşürme temel hedefi güçlü bir şekilde korunuyor. Tabii ki bu arada dünyada, Türkiye'de gelişmeler oldu, değişmeler oldu. Bunları dikkate alarak güncellemiş olacağız Orta Vadeli Programımızı. Özellikle makroekonomik çerçeve güncellenecek, rakamlar, dünyadaki ve Türkiye'deki gerçekleşmelere bağlı olarak ve projeksiyonlara bağlı olarak... Yine yapısal reform bölümümüzde gerçekleşmeler var, devam edecekler var. Belki ilaveler olacak. Diğer taraftan bunu katılımcı bir şekilde yapacağız. Bütün bakanlarımız kendi alanlarında, ilgililerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek kuruluşlarıyla, bu konuda fikri olan kesimlerle görüşmeler yapacaklar. Sonbaharda, eylülde, tabii ki Cumhurbaşkanımızın onayıyla, Orta Vadeli Programımızı güncellemiş olacağız. Kararlı bir şekilde de uygulamaya devam edeceğiz. Dediğim gibi ana çerçeve değişmiyor ama değişen şartlara göre güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz."

OVP'nin ne zaman güncelleneceği sorusu üzerine Yılmaz, "Kanun gereği eylülün ilk haftasını hedefliyoruz" dedi. Emeklilik sisteminde köklü değişiklik yapılacağı haberlerinin sorulması üzerine Yılmaz, "Onları bu ortamda konuşmayalım. Genel çerçeveyi söyledim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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