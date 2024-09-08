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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili sorumluların cezalandırılması için süreci takip edecek

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) ölümü ile ilgili sorumluların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) ölümü ile ilgili sorumluların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Bağlar'da kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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