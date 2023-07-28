Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Muharrem Ayı ve Aşure Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, muharrem ayı ve aşure gününün tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Hak ve adalet için şehadete yürüyen, şehitlerin sultanı Hz. Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere acısını her daim yüreğimizde hissettiğimiz tüm Kerbela şehitlerimizi rahmet ve dualarla anıyorum. Muharrem ayı ve Aşure Günü'nün ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aşure Günü'müz mübarek, birlik ve beraberliğimiz daim olsun.' ifadesini kullandı.