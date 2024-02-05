Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Laos heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler ve potansiyel işbirliği alanları değerlendirildi.