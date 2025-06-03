Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a verdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan geleneksel vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında bağışlanan kurbanlar, Türkiye, Gazze ve Filistin'in yanı sıra 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi.

Kampanyaya destek sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de kurban vekaletlerini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a vermişti.

Kızılay, kurban bereketinin yıl boyu sürmesini sağlayan kavurma konservesi modelini yurt içinin yanı sıra Gazze ve Filistin için uyguluyor.

Kurban paylarının ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaşmasını sağlayan model kapsamında 2025 yılı için kurban hisse bedeli yurt içi 13 bin 250 lira, yurt dışı için de 5 bin 250 lira olarak belirlendi.

Hayırseverler, Kızılay'a kurban vekaleti bağışını resmi internet sitesi "www.kizilay.org.tr", Kızılay Mobil Bağış uygulaması, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, EFT/havale, yurt içinde 168, yurt dışında "0090 212 390 38 00" numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden yapabilecek.

Kızılay, kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı da sağlıyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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