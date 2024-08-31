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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İzmir Valisi'ni Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir programı kapsamında Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret edip, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir programı kapsamında Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret edip, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir programı kapsamında Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da katılım gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Elban ile basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Süleyman Elban İzmir Politika Güncel Haberler

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