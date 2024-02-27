Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile görüştü

Güncelleme:

Cevdet Yılmaz, İngiltere ziyareti kapsamında Oliver Dowden ile ticari, ekonomik ilişkiler ve ikili/bölgesel konuları ele aldıklarını ifade etti. İki ülke arasındaki diyaloğun ve üst düzey ilişkilerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile yaptıkları görüşmede ticari, ekonomik ilişkiler ile ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını ifade etti.

Yılmaz, İngiltere ziyareti kapsamında başkent Londra'da Dowden ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdik. Malum Brexit sonrası Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptık. Şimdi bu anlaşmayı daha da ileri taşımak, daha da derinleştirmek ve kapsamını geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda müzakereler devam ediyor olumlu bir seyir içinde. Siyasi konuları da bölgesel konuları da değerlendirme imkanı bulmuş olduk." diye konuştu.

Yılmaz, her alanda diyaloğu ve üst düzey ilişkileri sürdürmenin önemine işaret ederek, "İngiltere'yle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Her düzeyde görüşmelerimiz ve temaslarımız devam ediyor. Bu da iki ülkenin de kazançlı çıkacağı inisiyatifleri destekliyor." dedi.

Savunma sanayisinden enerjiye birçok alanda projelerin görüşüldüğünü anlatan Yılmaz, İngiltere'deki temasları kapsamında yatırımcılarla da bir araya geleceğini söyledi.

Yılmaz, uluslararası doğrudan yatırımların önemine vurgu yaparak, "İngiltere'nin Türkiye'de 13 milyar doları aşkın yatırımı var. Türk firmalarının da İngiltere'de yatırımları var. Bunları daha üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Ticarette de bu sene inşallah 20 milyar doları aşacağız. Geçen yıl 19 milyar doları geçmiştik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçen sene İngiltere'den 3 milyondan fazla turist ağırladığını vurgulayan Yılmaz, bu yıl daha fazlasının beklendiğine işaret etti.

Yılmaz, STA kapsamında yapılan görüşmelerde de belirli adımlar atılarak ortak noktada buluşulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Başbakan Yardımcısı Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar: Uyanmaya Hazır mısın 3.bölüm CANLI izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Uçak filmi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? Uçak filmi konusu, oyuncuları ve Uçak özeti! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 27 Şubat Salı puan durumu ne? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Gazze'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD'li asker kim? Son mesajı neydi? Gazze'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD'li asker kim? son mesajı neydi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Depremin büyüklüğü ne? SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Deprem nerede hissedildi? Mehmet Hilmi Güler kimdir? AK Parti Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında? Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çanakkale'de kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title