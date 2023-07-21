CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ İLE TOPLANTI YAPAN İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİNDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle "OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantı düzenledi. Toplantıya STK temsilcileri ile çok sayıda iş adamı katıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda sabah saat 09.30'da başlayan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının sona ermesinin ardından bazı STK ve dernek başkanları açıklama yaptı.

"İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ KADEME KADEME KARŞILANMIŞ OLACAKTIR"

" Ötv'NİN TEKRAR ESKİ HALE GETİRİLMESİ, KDV'NİN DÜŞÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZİ İFADE ETTİM"

"360 DERECE BÜTÜN SORUNLARI, PROBLEMLERİ DİLE GETİRDİK"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Bugün gerçekten önemli ve güzel bir toplantı, istişare ve ortak akıllı çalıştığımız bir toplantı oldu Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında. Özellikle bugün ve yarın gelecekle ilgili yaşamış olduğumuz sorunları, sıkıntıları, plan ve projeksiyonları fikirlerimizi dinledi. Eylül ayında açıklanacak olan orta vadeli plan ve programda nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardık, söyledik. 360 derece bütün sorunları, problemleri dile getirdik. Özellikle altını çizmek istediğim şey, ölçülebilir, sıkıntılı, problemli ve önümüzdeki dönem. Üretimi, ihracatı, istihdamı artıracak fikir ve düşünceleri ihtiyacı olduğunu aktardı. Biz de fikirlerimiz, düşüncelerimizi o kapsamda aktardık. Umuyorum ki bu çalışmalar şöyle bir faydası var. Çalışma plan, program yapılırken çok daha az hata yapılarak ve çok da bütün sektörlere dokunarak yapılmasında çok büyük fayda olacağını düşünüyoruz. Mutlaka bir eksikliği olacak ama eksikleri en azından oransal olarak miktarı olarak aşağı doğru inecek. Biz bu kapsamda iş insanı olarak TİM Başkanı olarak bu çalışmadan, bu çalıştaydan memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten hep önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi istişare ve orta akıl. Türkiye'nin geleceğine damgasını vuracak olan çalışma sistemidir. Dolayısıyla özellikle 2028 yılında biz Türkiye olarak 400 milyarı yakalayabilmek için bu çalışmalara ve bu çalıştaylara çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.