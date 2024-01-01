Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabındaki mesajında, "AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.