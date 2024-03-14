Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gerçek Belediyecilik Halkın Hizmetleri İçin Olmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gerçek belediyecilik, belediyenin kuruluş amacı neyse ona uygun belediyeyi kullanmaktır. Kendi kişisel şanın, şöhretin veya ideolojik saplantıların için değil, halkın hizmetleri için belediyeyi kullanmaktır. Belediyenin kaynaklarını halk için kullanmaktır." dedi.

Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti döneminde Türkiye'nin, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya her alanda belli bir mesafe aldığını belirten Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nda son 21 yılda yaptıklarını artırarak devam ettireceklerini ve Türkiye'nin dünyada çok farklı bir konuma ulaşacağını söyledi.

Yılmaz, Genç ilçesini ilgilendiren büyük bir projenin şu anda gündemde olduğunu belirterek, OYAK Erdemir'in, Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde demir cevheri için Türkiye'de en büyük sondaj çalışmasını yaptığını ifade etti.

Sondaj çalışmaları sonucunda 250-300 milyon ton rezervin tespit edildiğini, yeni sondajların da yapılabileceğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlk aşamada 550 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklar. Muhtemelen bu daha da artacak, 800 milyon dolarları bulacak. Bir demir peletleme tesisi kuracaklar. Sadece inşaatı esnasında 2 bin kişi çalışacak, bittiği zaman ise 1000 kişi devamlı çalışacak doğrudan. Ayrıca dolaylı yoldan ne kadar istihdam üreteceğini söylemiyorum. Doğrudan o firmanın çalıştıracağı 1000 insanımız olacak. Bu ne demektir Genç'in ekonomisinde? Refah demektir. Her birinin bir ailesini düşünün. O alacak, çalışan insan gelecek, esnaftan alışveriş yapacak, pastaneye gidecek, restorana gidecek, ekonomiyi büyütecek. İnşallah Genç'in ekonomisi farklı olacak bu yatırım tamamlandığı zaman, Genç'imize hayırlı olsun inşallah."

"Yapamayacağımız şeyi söylemeyiz, söylediğimiz şeyi Allah'ın izniyle yaparız"

Yılmaz, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in ilçe için gece gündüz çalıştığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda çalışkanlığının yanı sıra tecrübe de kazandı. Artık ikinci dönem bu tecrübesiyle de inşallah bir taraftan eksikleri tamamlayacak, diğer taraftan da yeni projelerle inşallah gerçek belediyeciliği gösterecek.

Gerçek belediyecilik, belediyenin kuruluş amacı neyse ona uygun belediyeyi kullanmaktır. Kendi kişisel şanın, şöhretin için değil veya ideolojik saplantıların için değil, halkın hizmetleri için belediyeyi kullanmaktır. Belediyenin kaynaklarını halk için kullanmaktır."

Geçen seçimde Genç ilçesine doğal gaz ulaştırılması için söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirdiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim siyaset anlayışımız böyledir. Cumhurbaşkanı'mızın, bizim hareketimizin anlayışı budur. Yapamayacağımız şeyi söylemeyiz, söylediğimiz şeyi Allah'ın izniyle yaparız. Diğerleri yapıyor mu? Görüyorsunuz. Lafa gelince laf çok. İcraat nerede? Eser nerede? Göstersinler değil mi bir tane eserlerini? Çok şükür eser burada, icraat burada. Yaparsa AK Parti yapar, önümüzdeki dönemde de inşallah bunları yapmaya devam edeceğiz."

Bu sene de Karlıova ilçesine doğal gaz götüreceklerini söyleyen Yılmaz, Genç ilçesinde hizmete giren millet bahçesini ve tamamlanan Genç Viyadüğü'nü hatırlattı. Yılmaz, daha fazlasını yapacaklarını dile getirerek, yerel seçimlerde aday olan Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik için destek istedi.

Programa, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de katıldı.