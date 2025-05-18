Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Galatasaray'ı Kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti ve tüm takımlara başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ı, futbolcularını, teknik ekibini, yönetimini ve sarı-kırmızılı camiaya gönül vermiş tüm taraftarlarını yürekten tebrik ediyorum. Bu vesileyle 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel