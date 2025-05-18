Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Galatasaray'ı Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ı, futbolcularını, teknik ekibini, yönetimini ve sarı-kırmızılı camiaya gönül vermiş tüm taraftarlarını yürekten tebrik ediyorum. Bu vesileyle 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.