Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik önünde Vali Ali İhsan Su tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve şeref defterini imzaladı.

Vali Su ile makamında bir süre görüşen Yılmaz, burada şehirdeki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden de eşlik etti.