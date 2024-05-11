Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan'ın ahirete irtihal eden kıymetli babası Osman Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.