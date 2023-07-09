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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan sel felaketiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan sel felaketiyle ilgili açıklama

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketi sonucunda etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yılmaz, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz Bölgesi'nde sağanak nedeniyle meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Bölgemizde meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde sel ve taşkınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor, tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

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