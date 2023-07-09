Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan şehitler için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök'e Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.