Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can için Başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman askerimiz Mehmet Can'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.