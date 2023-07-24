Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can için Başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can için başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman askerimiz Mehmet Can'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel