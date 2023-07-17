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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Orman Yangını Mağdurlarına Geçmiş Olsun Dileği

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Büyük bir fedakarlıkla görev yapan ekiplerimize muvaffakiyetler diliyorum.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangın söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Büyük bir fedakarlıkla görev yapan ekiplerimize muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

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