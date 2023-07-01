Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşarak yaşamını yitiren Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'Kıymetli bir diplomatımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.' ifadesini kullandı. Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaşmıştı. Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.