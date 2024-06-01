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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan LGS öğrencilerine başarı dileği

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere başarılar dileyerek, hayallerinin peşinden koşmalarını ve zihin açıklığı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Yarın, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek olan tüm evlatlarımıza üstün başarılar diliyorum. Sevgili gençler, uzun bir hazırlık sürecinin ardından emeklerinizin karşılığını almanızı, bundan sonraki hayatınızın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sınav sonucu ne olursa olsun, hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Allah zihin açıklığı versin."

Kaynak: AA / Güncel

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