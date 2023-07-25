Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Kozan depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili kurumların, sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü belirtti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun.' ifadesini kullandı.