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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan KKTC'ye Destek Mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan KKTC'ye Destek Mesajları
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin KKTC ile olan iş birliğini vurgulayarak, Kıbrıs konusundaki iki devletli çözüm vizyonunun önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tatar ile bir araya gelen Yılmaz, görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Yılmaz, Türkiye'nin KKTC ile birlik ve beraberlik içinde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmemizde ülkelerimiz arasında hayatın her alanında tesis ettiğimiz kuvvetli iş birliğini ele alıyoruz. Bugün de yine aynı şekilde görüşmelerimizi yapacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Kıbrıs Türkü'nün özgürce kalkınabilmesi, müreffeh bir hale gelmesi ve esenliği için her türlü imkanını bugüne kadar seferber ettiğini belirten Yılmaz, bundan sonrada bu şekilde devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, Kıbrıs meselesinin iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda adımlar atılması noktasında ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kıbrıs Türkü'nün yarım asrı aşkın süredir devam eden hak ve adalet arayışı, içinde bulunduğumuz güçlü dayanışmadan ve Ada'nın gerçeklerine uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme yönelik inancımızdan güç almaktadır." dedi.

Kıbrıs Adası'nın gerçeğinin iki devlet ve iki toplum olduğunu belirten Yılmaz, Kıbrıs meselesinin hallinin bu gerçeklerden uzak bir anlayışla mümkün olamayacağını ifade etti.

Geride bırakılan çözümsüz yılların bunun en büyük delili olduğunu anlatan Yılmaz, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere federasyon defteri kapanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesine olan desteğimizi aralıksız sürdüreceğiz"

15 Ekim'de New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde Tatar ile Rum liderin bir araya geldiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Söz konusu toplantının ardından BM bir açıklama yaparak Ada'daki iki lider arasında Kıbrıs konulu müzakerelerin yeniden başlatılabilmesi için ortak zemin bulunmadığını ilk kez resmi olarak teyit etmişti. İlerleyen dönemde Kıbrıs konusunda yapılacak görüşmelerde bu gerçeğe uygun hareket edilmesi gerektiğine biz de inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünün bir başka deyişle özden gelen haklarının uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi ve Kıbrıs Türkü'nün gerçek anlamıyla masaya eşit bir biçimde oturabilmesi ana politikamız, ana önceliğimiz olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesine olan desteğimizi aralıksız sürdüreceğiz. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyayla bütünleşmesi çabalarını destekleyecek, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve selameti için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz."

"Müreffeh bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim temel perspektifimizdir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasında iktisadi ve mali iş birliği konularının da görüşüldüğünü belirterek, "Hem güvenli, geleceğe güvenle bakan hem de daha kalkınmış müreffeh bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim temel perspektifimizdir." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapısı, tarımı, sanayisi, eğitimi, sağlığı, ulaştırması gibi birçok alanda ortak çalışma sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, KKTC'de yapımı devam eden Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi inşasının Ocak ayında tamamlanacağını ve bir çekim merkezi olacağını söyledi.

Ayrıca Yılmaz, KKTC vatandaşlarının yeni yılını da tebrik etti.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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