Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Ayasofya'nın 3. Yıl Dönümü Mesajı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bugün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 3. yıl dönümü. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'da artık tekbir sesleri yükseliyor. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Bizlere bugünleri gösteren Rabbimize hamdolsun.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 3. yıl dönümü. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'da artık tekbir sesleri yükseliyor. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Bizlere bugünleri gösteren Rabbimize hamdolsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabını etiketleyen Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görseline de yer verdi.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

Fatih Sultan Mehmet Cami Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title