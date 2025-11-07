Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz COP30 Zirvesi'nde Enerji Dönüşümü Oturumuna Katılacak

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında düzenlenen "COP30 Liderler Zirvesi"nde Enerji Dönüşümü Oturumuna katılacak.

(Belem) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek "Emeğin Türkiye'si Motokuryeler Buluşması"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığı ile TOGEM-DER arasında Kütüphane Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, depremden etkilenen Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulunacak, İvrindi Belediyesini ziyaret edecek.

(Balıkesir/15.15/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Ege Bölgesi Genişletilmiş Bölge Toplantısı'na katılacak.

(Afyonkarahisar/09.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kahramanmaraş yurt dışı Türk toplumunun katkılarıyla Elbistan'da yapımı tamamlanan Yusuf Gül Camisi'nin açılışına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/12.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Altınbaş Üniversitesi 2025-26 Akademik Yılı Açılışı ve Altınbaş Teknopark Açılış Töreni ile Bilişim Vadisi GO İstanbul Açılış Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. enflasyon raporunu açıklayacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistikleri ile finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenecek 9. Uluslararası Öğrenci Bilimleri Kongresi'ne katılacak, Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi rektörlüklerini ziyaret edecek.

(Bursa/10.00/11.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Boğaziçi Film Festivali'nin açılışı, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcuların müsabakalarını izleyecek, Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak resmi açılış törenine katılacak.

(Riyad/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sipay Bodrum FK-İstanbulspor müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.30/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin dokuzuncu haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

