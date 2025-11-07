Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz COP30 Zirvesi'nde Enerji Dönüşümü Oturumuna Katılacak

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'da düzenlenen COP30 Liderler Zirvesi'nde enerji dönüşüm konularını ele alacak. Diğer önemli politik olaylar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in motokuryeler buluşması, Çevre Bakanı'nın kentsel dönüşüm etkinliği ve Sağlık Bakanı'nın ziyaretleri yer alıyor.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında düzenlenen "COP30 Liderler Zirvesi"nde Enerji Dönüşümü Oturumuna katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek "Emeğin Türkiye'si Motokuryeler Buluşması"na iştirak edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'ne katılacak.

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığı ile TOGEM-DER arasında Kütüphane Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Valiliğe ziyarette bulunacak.

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, depremden etkilenen Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulunacak, İvrindi Belediyesini ziyaret edecek.

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Ege Bölgesi Genişletilmiş Bölge Toplantısı'na katılacak.

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kahramanmaraş yurt dışı Türk toplumunun katkılarıyla Elbistan'da yapımı tamamlanan Yusuf Gül Camisi'nin açılışına iştirak edecek.

7- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Altınbaş Üniversitesi 2025-26 Akademik Yılı Açılışı ve Altınbaş Teknopark Açılış Töreni ile Bilişim Vadisi GO İstanbul Açılış Programı'na iştirak edecek.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. enflasyon raporunu açıklayacak.

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistikleri ile finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranlarını duyuracak.

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenecek 9. Uluslararası Öğrenci Bilimleri Kongresi'ne katılacak, Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi rektörlüklerini ziyaret edecek.

KÜLTÜR SANAT

1- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Boğaziçi Film Festivali'nin açılışı, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcuların müsabakalarını izleyecek, Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak resmi açılış törenine katılacak.

2- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak.

3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sipay Bodrum FK-İstanbulspor müsabakalarıyla başlayacak.

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin dokuzuncu haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani ekibini ağırlayacak.

