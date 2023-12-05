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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CFE 2023 Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen CFE 2023 Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'nın açılışını yaparak, halıcılığın ekonomik ve kültürel açıdan önemine vurgu yaptı. Yılmaz, halıcılık sektörünün ihracat performansını alkışladığını ve yeni atılımlar yapmasını beklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CFE 2023 Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından İstanbul Halı İhracatçılar Birliği ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Yılmaz, halıcılığın ekonomik ve kültürel açıdan kıymetli bir alan olduğunu söyledi.

Yılmaz, motifleri, desenleri ve dokuma teknolojisiyle toplumsal hayatta ve tarihte yer eden halıcılığın, aynı zamanda kültürün taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

Halıcılığın son yıllarda endüstriyel anlamda çok iyi bir yere geldiğine işaret eden Yılmaz, "Bu yıl 3 milyar dolar civarında bir ihracat öngörüyoruz. İhracat da bizim temel önceliğimiz. Türkiye'nin en önemli meselesi cari açık. Cari açığı çözmenin en etkin yolu da ihracatı artırmak. Dolayısıyla halıcılarımızın bu performansını gönülden alkışlıyorum. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Fuarda 400'den fazla firmanın yer aldığını, 100'den fazla ülkeden ziyaretçi ve katılımcı beklendiğini aktaran Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür ederek, fuar vesilesiyle halıcılık sektörünün Türkiye Yüzyılı'nda yeni atılımlar yapmasını beklediklerini dile getirdi.

Yılmaz, yeni pazarlarla, katma değeri yüksek yeni ürünlerle hem sektörel ihracatlarını ve performanslarını daha üst noktaya çıkaracaklarını hem de ülkenin Türkiye Yüzyılı yolculuğuna katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Fuarın hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, katılımcılarla kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Beraberindekilerle stantları ziyaret ederek sergilenen halıları inceleyen Yılmaz, firma sahiplerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, katılımcı firma yetkilileriyle toplu fotoğraf çektirdi.

Açılışa, İstanbul Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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