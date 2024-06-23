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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cezayir'de

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakanı Nadir Larbaoui ile bir araya geldi. Yılmaz'a; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakanı Nadir Larbaoui ile bir araya geldi. Yılmaz'a; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gitti. Yılmaz, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakanı Nadir Larbaoui ile bir araya geldi. Yılmaz'a; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik etti.

Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Larbaoui ve heyetine nazik karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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