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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Biz Eser ve Hizmet Siyaseti Yapıyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim derdimiz şu; biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Kalkınmayı, demokrasiyi, huzur ve güven ortamını savunuyoruz." dedi.

Yılmaz, Bitlis programı kapsamında, Tatvan ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Yılmaz, AK Parti Tatvan Belediye Başkan adayı Fettah Aksoy'un yeni dönemde de yanında olacaklarını ve bütün projelerine destek vereceklerini belirtti.

Her sözlerinin arkasında olduklarını söyleyen Aksoy, bazı siyasetçilerin vadettiklerini yapmadıkları gibi neyi vadettiklerini dahi hatırlamadığını dile getirdi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"İstanbul'da görüyorsunuz, neyi söylediğini, topluma ne söz verdiğini bile hatırlamıyor. Bizim öyle bir anlayışımız yok. Fettah Bey gelecek, bu beş yıl boyunca Allah'ın izniyle bir öncelik sırasına koyup projelerini birer birer hayata geçirecek. Biz de merkezi idare olarak önümüzdeki dönem bu çevre yoluna daha fazla ağırlık vereceğiz. Bu trafik çilesinden Tatvan'ımızı kurtaracağız. Merkezi idare, yerel yönetim el ele verip gönül, akıl birliği içinde bu problemi de Tatvan'ın gündeminden çıkaracağız Allah'ın izniyle.

Diğer taraftan çok güzel bir haberimiz var. Doğu Ekspresi var, tren. Kars'a gidiyor, biliyorsunuz. Oteller doluyor, restoranlar iş yapıyor, esnaf iş yapıyor. İnşallah aynısını Tatvan'a yapacağız. Kayak merkezimiz de bir taraftan inşallah gerçekleşecek.

Bizim derdimiz şu; biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Kalkınmayı, demokrasiyi savunuyoruz. Huzur ve güven ortamını savunuyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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