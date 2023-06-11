Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, Valiliğe geçti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Yılmaz, Vali Kadir Ekinci ile görüştü.

Yılmaz, görüşmede kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar da yer aldı.