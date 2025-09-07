Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti ve takıma duyduğu gururu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Filenin Sultanları dünya ikincisi. Tarihinde ilk kez çıktığı Dünya Şampiyonası finalinde sergilediği büyük mücadele için A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Dünya ikinciliğiyle turnuvayı tamamlayarak bizlere büyük bir gurur yaşatan oyuncularımıza ve Milli Takım teknik heyetine teşekkür ediyorum."

