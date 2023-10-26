Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına Geçen Yıl 3 Araç Alındığını Açıkladı: "3 Tane Aldığımız Araç da Togg. Fiilen Aslında Hiç...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı’na alınacak araçlarla ilgili soru üzerine, “Taşıt alımını sordunuz. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bilgi istedim arkadaşlarımızdan. 23 civarında geçen yıl araç konmuş, 3 tane araç alınmış. Cumhurbaşkanlığına 20 araç konması, 20 araç alınacağı anlamına gelmiyor. Belli ihtiyaç çıkar diye buraya konuluyor. İhtiyaç olursa kullanılır. Geçen yıl 3 tane aldığımız araç da TOGG. Fiilen aslında hiç araç alınmamış” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'na alınacak araçlarla ilgili soru üzerine, "Taşıt alımını sordunuz. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bilgi istedim arkadaşlarımızdan. 23 civarında geçen yıl araç konmuş, 3 tane araç alınmış. Cumhurbaşkanlığına 20 araç konması, 20 araç alınacağı anlamına gelmiyor. Belli ihtiyaç çıkar diye buraya konuluyor. İhtiyaç olursa kullanılır. Geçen yıl 3 tane aldığımız araç da TOGG. Fiilen aslında hiç araç alınmamış" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı. Milletvekillerinin eleştirilerinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesi için yapılacak harcamaya ilişkin "2023 yılıda deprem bölgesi için harcama 762 milyar lira, 2024'te 1 trilyon 28 milyar lira mertebesindedir. Çok önemli bir yükle karşı karşıya olduğumuzu ifade edebilirim. Bu yıl ve gelecek yıl bütçe açığımızın önemli bir kısmını deprem harcamaları oluşturmaktadır" dedi.

Yılmaz, HDP grubunun "savaş bütçesi" söylemine "Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı savaş değil terörle mücadeledir. Bunu Kürt düşmanlığı gibi ifade ettiniz. Kürt düşmanlığı yapmıyoruz, tam aksine PKK ile mücadele ediyoruz. PKK, Kürtlerin temsilcisi değildir, DEAŞ da Müslümanların temsilcisi değildir" diye yanıt verdi.

Yılmaz, "Düzenli göçle ilgili epeyce yorum oldu. Sayın Özlale beni eleştirdi. 'Kendi vatandaşlarımızla kayıt içinde çözmeliyiz' dedi. Tabii ki öyle olmalı. Esas olarak mesleki eğitimi geliştireceğiz, kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz. Ama bütün bunları yaptığımız halde ülkemizde belli alanlarda açık oluşuyorsa, belli analize dayalı şekilde açık olan alanları gidermemiz işgücümüze zararı olmayacaktır. Milli gelirimizi artırıcı şekilde sosyal refahımıza da katkısı olacaktır. Yanlış anlaşılıyorsam tekrar düzeltiyorum" diye İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin eleştirisine cevap verdi.

17 MİLYON MÜLTECİ İDDİASINA "YANLIŞ HESAP" YANITI

Yılmaz, 17 milyon mültecinin Türkiye'de olduğu iddialarına Göç İdaresi'nin verilerine atıfla yanıt vererek, "Belli mahallelerdeki göçmen nüfus oranını açıklamış Göç İdaremiz. Bu hesabı yapanlar o mahallelerdeki oranı 86 milyona uygulayarak, bir hesap yapmışlar. 16 milyon gibi sonuç çıkarmışlar. Doğru rakamları tekrar hatırlatmak isterim. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfus, bunun 74 bin 814'ü geçici barınma merkezlerinde, 3 milyon 264 bin 48. İkamet izini sahibi yabancı 1 milyon 136 bin 144. Uluslararası koruma başvurusu statüsü kapsamındaki yabancı, 256 bin 573. Dolayısıyla toplam ülkemizde 4 milyon 656 bin 935 yabancı bulunmaktadır" diye konuştu.

KKM İLE İLGİLİ VERİYİ PAYLAŞMADI

Yılmaz, kur korumalı mevduatın mali yüküyle ilgili soruyu meblağ vermeden cevaplayarak, "Yıl ortasında yaptığımız düzenleme ile bütçedeki kısmını da Merkez Bankası'na aktardık. Bununla ne yapmış olduk, bütçe üzerinde belirsizlikleri azaltmış, öngörülebilirliği artırmış olduk. Bütüncül yönetime kavuşmasını sağladık. Merkez Bankamız bütünlük içinde yönetme imkanına kavuşmuş oldu. Merkez Bankası'nın açıklama kuralları ile bütçedeki açıklama farklı. Merkez Bankası Başkanımız tahminini paylaştı diye biliyorum. Bütçe dışında. Kamu dediğimiz zaman merkezi yönetim bütçesi kamu yönetimini belli bir kısmını oluşturuyor. Merkez Bankası'nın kur istikrarı ile sorumlu bir kurum olarak KKM'yi yönetmesi daha doğru" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETLİDEN YARIM TRİLYON VERGİ ALINMADI"

Yılmaz, vergi harcamalarıyla ilgili soruya "Vergi ile ilgili çok sayıda soru geldi. Vergi harcamasıyla ilgili özellikle 2 trilyon 210 milyar lira gibi harcamamız var. Nereden almıyoruz bu vergileri. Ücretli çalışanlar, engelliler, esnafımız, çiftçimiz gibi sosyal kesimler, yatırım, üretim, ARGE, yurt içi tasarrufları geliştiren, spor ve kültür sanat geliştiren muafiyetler. 595 milyar Türk lirası asgari ücretliden alınmayan vergi tutarından oluşmaktadır" dedi.

"SOSYAL ADALETİ GÖZETİYORUZ"

Yılmaz, "Şu an uyguladığımız sistemde vergi adaletini gözetiyoruz, KDV ve ÖTV oranlarında lüks tüketimlerle, temel ihtiyaç maddelerini ayırıyoruz. Belli oranda bu yapı içinde sosyal adaleti gözetiyoruz" diye vergide adaleti sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

"HİÇ ARAÇ ALMAMIŞIZ ASLINDA"

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına alınacak araçlarla ilgili soruyu da, "Taşıt alımını sordunuz. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bilgi istedim arkadaşlarımızdan. 23 civarında geçen yıl araç konmuş, 3 tane araç alınmış. Cumhurbaşkanlığını 20 araç konması, 20 araç alınacağı anlamına gelmiyor. Belli ihtiyaç çıkar diye buraya konuluyor. İhtiyaç olursa kullanılır. Geçen yıl 3 tane aldığımız araç da TOGG. Fiilen aslında hiç araç alınmamış" diye yanıtladı.

Yılmaz'ın yanıtlarının ardından 2024 yılı bütçesi üzerine komisyonda yapılan genel görüşme sona erdi.