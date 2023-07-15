Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki alanda düzenlenen törene katılarak anıta çelenk bıraktı ve dua etti. Tören alanında mehter takımı da konser verdi.