Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki alanda düzenlenen törene katılarak anıta çelenk bıraktı ve dua etti. Tören alanında mehter takımı da konser verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı.
Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki alanda düzenlenen törene katıldı.
Tören alanına, şehit yakınları ve gazilerle beraber gelen Yılmaz, anıta çelenk bırakarak dua etti.
Törende, mehter takımı da konser verdi.
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel