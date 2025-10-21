Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcı Yılmaz'dan CHP Liderine Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt vererek, tehdidi ve nefret söylemini milli iradeye saygısızlık olarak nitelendirdi. Yılmaz, siyaset dilinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aziz milletimizin tertemiz oyları ile ülkemizi dirayetle yöneten Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ana muhalefet temsilcilerinin tehdit, nefret söylemi ve hakaret içeren sözleri her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Paylaşımına "Üslub-u beyan aynıyla insan derler." ifadeleriyle başlayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin tertemiz oyları ile ülkemizi dirayetle yöneten Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ana muhalefet temsilcilerinin tehdit, nefret söylemi ve hakaret içeren sözleri her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır. Demokratik eleştiri hakkı ile marjinal örgüt dilini karıştıran bu yaklaşım, siyasetin itibarına ve demokratik atmosfere vurulan bir darbe niteliğindedir. Aynı zamanda acziyetin ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumudur. CHP Genel Başkanı'nın kendisini yargı yerine koyarak sarf ettiği sözler ise hukuk devleti ve bağımsız yargı konusundaki anlayışını ortaya koymuştur. Demokratik siyaseti enfekte eden bu üsluba en güzel karşılığı akıl ve vicdan terazisinde halkımız verecektir."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
