Cumhurbaşkanı ve eşi 'Anneler Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 'Anneler Günü'nü kutlama mesajları yayınladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin 'Anneler Günü'nü tebrik etti. Emine Erdoğan da Twitter'dan paylaşım yaparak, "Her çocuğun anne sevgisine doyduğu bir dünya umuduyla, 'Anneler Günü' kutlu olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin 'Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.EMİNE ERDOĞAN'DAN DA MESAJCumhurbaşı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Twitter hesabından paylaşımda "Anne, gönüllere ışık tutan bir fenerdir. Duasıyla koruyan, vicdanıyla aydınlatan, şefkati dünyaya yetendir. Annemi rahmetle anarak, şehit annelerimizi ve onların şahsında evlat özlemi çeken tüm anneleri hürmetle yad ediyorum. 'Anne' deyince yüreğine ateş düşen bütün evlatlara sabır diliyorum. 'Diyarbakır Anneleri'nin çocuklarından ayrı geçirdikleri son 'Anneler Günü' olmasını temenni ediyor, 'Koruyucu Aile' olmayı tercih ederek bir çocuğun elinden tutan yeryüzü meleklerine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Her çocuğun anne sevgisine doyduğu bir dünya umuduyla, 'Anneler Günü' kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel