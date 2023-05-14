Cumhurbaşkanı ve eşi 'Anneler Günü'nü kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin 'Anneler Günü'nü tebrik etti. Emine Erdoğan da Twitter'dan paylaşım yaparak, "Her çocuğun anne sevgisine doyduğu bir dünya umuduyla, 'Anneler Günü' kutlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin 'Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.