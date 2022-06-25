Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret eden iki kardeşe vatandaşlardan tekme- tokat dayak

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevrede bulunanlara yönelik sokak ortasında hakaret eden B.T. (27) ile kardeşi D.T. (21), vatandaşlar tarafından tekme- tokat dövüldü. Gözaltına alınan ve alkollü oldukları öğrenilen iki kardeşin tekme- tokat dövüldüğü anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerine geldikleri motosikleti park eden ve alkollü oldukları ileri sürülen B.T. ile kardeşi D.T. arasında ile motosikleti kimin kullanacağı konusunda tartışma çıktı. Kardeşlerden biri motosiklete binerken, diğeri ise motosikletten inip bir anda sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevredeki vatandaşlara hakaret etmeye başladı. Daha sonra motosiklete binen iki kardeş hareket ederken, bir vatandaş ise duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine tekrar motosikletten inen kardeşlerden birinin, tepki gösteren vatandaşa saldırması üzerine çevredeki diğer vatandaşlar da olaya dahil oldu. Duruma tepki gösteren kalabalık, iki kardeşi tekme- tokat dövdü. Daha sonra araya giren bazı vatandaşlar, darbedilen kardeşleri bölgeden uzaklaştırdı. İki kardeşin vatandaşlar tarafından darbedilme anları ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, B.T. ile kardeşi D.T.'yi gözaltına aldı. B.T. ile kardeşi D.T. hakkında savcının talimatıyla, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Toplumun huzurunu bozma' suçlarından işlem başlatıldı. İki kardeşin emniyetteki işlemleri devam ediyor.