Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzleri gülüyor. Yardım görevlileri hamdolsun, şükür secdesi yapıyor. Anneler 2 yıl sonra ilk defa çocuklarını sokağa yukarıdan bomba yağar korkusu olmadan gönderebiliyor. Sadece bunları görmek bile bizim için bahtiyarlıktır." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, programın ülke, millet, parti ve ekonomi için hayırlara vesile olmasını diledi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" ile başlatılan toplumun farklı kesimleriyle istişare sürecini genişleterek devam ettirdiklerini belirten Erdoğan, yılın tamamında sanayicilerden ticaret erbabına, çiftçilerden gençlere kadar tüm vatandaşların nabzını tuttuklarını dile getirdi.

Erdoğan, 24 yıldır daima milletin rehberliğinde yürüyen, milletle aynı ufka bakan, milletin rotasından hiç çıkmayan bir siyasi hareket olarak Ekonomi İşleri Başkanlığının rolünü bu bakımdan çok önemli bulduğunu söyledi.

"Sizler bizim sahadaki gözümüz, kulağımızsınız. Her biriniz aynı zamanda reel sektör ile partimiz arasında güçlü bir köprü vazifesi görüyorsunuz." diyen Erdoğan, Ekonomi İşleri başkanlarının illerinde sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileriyle sürekli temas halinde olduğunu, onların teklif ve tenkitlerine kulak kabarttığını, bunları genel merkeze düzenli raporladığını kaydetti.

"Milletle inatlaşma olmaz"

Erdoğan, "Biz de sizden gelen bu bilgiler çerçevesinde hem parti politikalarımıza hem de iktidar olarak attığımız ve atacağımız adımlara yön veriyoruz. Bizim prensibimiz 24 yıldır hiç değişmemiştir. Değerli kardeşlerim, milletle inatlaşma olmaz. Milletin rızası hilafına iş yapılmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu hassasiyetle yaptık. Başkaları gibi yukarıdan aşağıya doğru dikte eden değil, her kademede istişare eden, farklı fikirleri can kulağıyla dinleyen bir yaklaşımla hareket ettik. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide siyaset yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin aynı zamanda hem düşünen hem proje üreten hem de ürettiği projeleri uygulayan, sözlerini lafta ve rafta bırakmayan bir kadro olduğunun altını çizen Erdoğan, tam da kendilerine yakışan bir şekilde sadece Türkiye'yi düşündüklerini, Türkiye'nin menfaatleri için mücadele ettiklerini ve ülkenin geleceğini inşa ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapma hedefine kilitlendikleri bir süreçte, bu hedefe giden yolun kilometre taşlarını döşediklerini belirterek, her bir yol arkadaşının da görevine bu zaviyeden bakmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün ve bugün gerçekleştirdiğimiz toplantılar, niçin daha fazla çalışmamız, daha fazla koşturmamız, milletimizle neden daha fazla hemhal olmamız gerektiğini, inancım odur ki, sizlere bir kez daha hatırlatmıştır. İllerinize döndüğünüzde her birinizin omuzlarınızdaki bu yükün bilinciyle daha fazla gayret göstereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık"

Küresel ekonominin, koronavirüs salgınıyla yaşadığı şokun etkilerini halen atlatamadığına işaret eden Erdoğan, ticaret zincirinin kırılan halkalarının henüz tam manasıyla onarılamadığını kaydetti.

Erdoğan, dünyada bir ara son 60-70 yılın zirvelerini gören enflasyon ile üretim ve istihdam meselesinin birçok ülkenin başını ağrıtmaya devam ettiğini belirtti.

Batılı ülkeler dahil pek çok yerde enflasyonun endişe kaynağı olmaktan çıktığının söylenemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, nitekim bunun işaretlerini yapılan açıklamalarda yakinen gördüklerini, enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkelerin dahi tedbiri, temkini ve teyakkuz halini elden bırakmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bir de buna bizim coğrafyamızda yaşanan sıcak çatışmaları eklemek gerekir. Dördüncü yılına yaklaşan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ekonomi ve finans piyasalarında yol açtığı tedirginliği hepimiz gayet iyi biliyoruz. Aynı şekilde Amerika ile Çin arasında son günlerde tekrar kızışan tarife gerilimi de küresel ekonomi üzerinde ilave bir baskı oluşturuyor.

Türkiye olarak işte böyle bir atmosferde hem ülkemizi çatışmalardan uzak tutmaya hem 6 Şubat felaketinin yaralarını sarmaya hem de ekonomide belirlediğimiz hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Dün, bölgemizin son 2 yıldır kanayan en büyük yarası olan Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık. Liderler olarak Şarm el-Şeyh'te güçlü bir irade ortaya koyduk. Amerikan Başkanı Sayın Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sayın es Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim ile birlikte imzaladığımız dörtlü deklarasyonun bölgemizde kalıcı barışa giden yolda yeni bir kilometre taşı olmasını ümit ediyorum. Hamdolsun, bugün Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzleri gülüyor. Yardım görevlileri hamdolsun, şükür secdesi yapıyor. Anneler 2 yıl sonra ilk defa çocuklarını sokağa yukarıdan bomba yağar korkusu olmadan gönderebiliyor. Sadece bunları görmek bile bizim için bahtiyarlıktır.

Elbette bunları söylerken şu gerçeği de unutmuyoruz. Geride 68 bin şehit, 170 binden fazla yaralı, yıkılmış şehirler, paramparça olmuş hayatlar, yetim ve öksüz çocuklar bırakan soykırımın yol açtığı tahribatı ortadan kaldırmak belki de hiçbir zaman mümkün olmayacak. Annesi, babası, kardeşi gözlerinin önünde canice katledilen o masum yavrular hayatları boyunca bunun ızdırabını hep yüreklerinde hissedecek."

(Sürecek)