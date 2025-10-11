Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim ana muhalefetle en büyük farkımız bu. Onlar gerilimden besleniyor, biz kardeşliği savunuyoruz. Onlar kutuplaştırmanın, biz kucaklaştırmanın tarafındayız. Onlar belediyelere çökmüş tufeylilere çalışıyor, biz 86 milyona çalışıyoruz. Onlar siyasi ikballerinin peşinde, biz ülkenin istikbalinin peşindeyiz. Onlar slogan üretiyor, biz ise Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretiyoruz." dedi.

Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

"İki yıl boyunca çok büyük acılar çeken, çok ağır zulümlere maruz kalan Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız." diyen Erdoğan, bundan kimsenin şüphesi ve endişesinin olmamasını istedi.

Mazlumların hayır duasının alınmasının kendileri için yeterli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hakk'ın rızasına, duasına mazhar olabiliyorsak ne mutlu bize. Bilhassa Gazzeli yetimlerin, öksüzlerin, ciğerparesini kara toprağa vermiş o yüreği yanık Gazzeli annelerin, babaların samimi dualarını alabiliyorsak işte en büyük bahtiyarlık budur. Gerisi fani dünyanın gelip geçici meşgaleleridir. Allah'a şükürler olsun ki milletimiz de bizim bu samimiyetimizi görüyor.

Tüm hayatını karşıtlık üzerine bina etmiş bir avuç müzmin dışında milletim gayretlerimizi görüyor. Ne için mücadele ettiğimizi çok iyi biliyor. Biz de milletimize hayal kırıklığı yaşatmamak için büyük fedakarlıkla çalışıyoruz. Bize umut bağlayan, Türkiye için ellerini semaya kaldıran, bizimle sevinen, bizimle üzülen mazlumlara mahcup olmamak için adeta çırpınıyoruz. Rabb'im bizi milletimize ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum."

Hükümet olarak çok farklı cephelerde aynı anda çok boyutlu mücadele yürüttüklerini belirten Erdoğan, içeride, ekonomide hayat pahalılığını çözmenin yanı sıra ülkeyi yarım asırlık terör belasından tamamen kurtarmanın gayretinde olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun her ikisinde de tüm zorluklara rağmen enflasyonda düşüş devam ediyor. İhracatımız artıyor. İstihdam tek haneli oranlardaki seyrini 28 aydır sürdürüyor. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum: Merkez Bankamızın rezervleri 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor. Deprem bölgesindeki inşa faaliyetlerimizde bir ivme kaybı yok. İnşallah yakında 350 bininci konutun anahtarlarını teslim ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Sahada ve masada güçlü Türkiye misyonuyla hareket ediyoruz"

Dışarıda da Türkiye'nin gücünü ve itibarını daha da artırmaya çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'den Gazze'ye, Balkanlar'dan Türk devletlerine her yerde, sahada ve masada güçlü Türkiye misyonuyla hareket ediyoruz. Batı'yla köklü ilişkilerimizi korurken, Doğu'yla özellikle Asya'yla aramızda yeni köprüler kuruyor, yeni ortaklıklar geliştiriyoruz. Ama bakıyorsunuz birileri Türkiye'nin bu stratejik hamlelerini gölgelemek adına son derece art niyetli yorumlar yapıyor. Ana muhalefetin assolistliğini üstlendiği müzmin muhalifler korosu, tam bir ağız birliği içerisinde Türkiye'nin başarılarına kara çalıyor.

CHP Genel Başkanı, Amerika seyahatimizle ilgili ipe sapa gelmez bir sürü yalan savuruyor. Kendileri rüşvetsiz selam dahi almadıkları için aynı çamuru bize de bulaştırmaya kalktı. Kirli siyasete, üzülerek ifade ediyorum, Gazze'yi bile alet etti. Sonuçta mahcup olan, rezil olan, yalanı elinde patlayan yine kendisi oldu. Tıpkı baklava kutularından çıkan avrolar sonrası emniyet ve yargımıza 'Kumpas kurdular.' deyip iddiasını ispat edemediği gibi burada da faka bastı, hüsrana uğradı, söylediği yalanların altında ezildi. Ana muhalefetin iddia, iftira ve saldırılarının hedefinde sadece biz yokuz. Bizim yanımıza, yöremize yaklaşan, bizimle bir çay sohbetini paylaşan tüm siyasi partiler ve aktörler de aynı saldırılara muhatap oldular."

"İttifak ortaklarını bile çileden çıkardılar"

Meclis açılışı sonrası yaşananların hep beraber takip edildiğini dile getiren Erdoğan, "Siyasetçisi, gazetecisi, sosyal medya figürüyle CHP'li tetikçiler mangası, topyekun bir linç furyası başlattılar. Meclis oturumuna katılan tüm milletvekillerine, fotoğraf karesine giren tüm genel başkanlara ağız dolusu hakaretler savurdular." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle ki son gelen seçimlerde beraber miting yaptıkları, el ele beraber dolaştıkları, hatta Türkiye'yi uyum içinde beraberce yöneteceğiz dedikleri ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar. Demokrasi, çoğulculuk, uzlaşma, hoşgörü, ötekine saygı gibi güya savunduklarını, iddia ettikleri ne kadar kavram varsa hepsini bir günde sadece bir fotoğraf karesi yüzünden rafa kaldırdılar. Sadece bir fotoğraftan dolayı eski ittifak ortaklarına bunları yapanlar, Allah korusun ellerine güç geçince bu millete ne yapmaz? Meclis Başkanı'nın davetine icabet ettikleri için milletvekillerine hayatı zindan edenler, ellerinde imkan olsa bu millete ne yapmaz? Allah aşkına bunlara güven olur mu? Bunların sözde demokratlığına inanılır mı? Elbette güven olmaz. Bunların sözlerine itibar edilmez. Biz işte bunun için her fırsatta Allah bu milleti CHP zihniyetinin insafına bırakmasın diyoruz."

"86 milyon insanımızı birbirinden ayırmadan bir bütün olarak kucaklıyoruz"

AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma siyasetinin temsilcisi olduklarını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi, 783 bin kilometrekarelik vatan toprağını, 86 milyon insanımızı birbirinden ayırmadan, kimseyi inancı, siyasi görüşü, kökeni dolayısıyla ötekileştirmeden bir bütün olarak kucaklıyoruz. Bizim ana muhalefetle en büyük farkımız bu. Onlar gerilimden besleniyor, biz kardeşliği savunuyoruz. Onlar kutuplaştırmanın, biz kucaklaştırmanın tarafındayız. Onlar belediyelere çökmüş tufeylilere çalışıyor, biz 86 milyona çalışıyoruz. Onlar siyasi ikballerinin peşinde, biz ülkenin istikbalinin peşindeyiz. Onlar slogan üretiyor, biz ise Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretiyoruz. Yaptıklarımız ortada, 23 yıllık karnemiz ortada, muhalefetle aramızdaki ufuk ve zihniyet farkı ortada. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle Türkiye için daha büyük hedeflere yine sizlerle birlikte ulaşacağız. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

AK Parti teşkilatına yürekten inandığını ve güvendiğini kaydeden Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret etti.

(Bitti)