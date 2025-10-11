Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır." dedi.

Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Partililere, 24 yıldır sabırla yürüdükleri zorlu yolculukta kendisini yalnız bırakmadıkları için şükranlarını sunan Erdoğan, "Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum, siz, bize nasıl çok güçlü biçimde sahip çıktıysanız biz de diğer illerimizle birlikte Rize'miz için de canla, başla çalıştık. İyi gününde, zor gününde Rize'nin ve Rizelilerin yanında olduk. Geçen ay yaşanan sel felaketinde devletimizin tüm imkanlarını mağdur kardeşlerimiz için seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Felaketin izlerinin tamamen silinmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, ana-baba ocağında bulunmanın kendisi için ayrı bir bahtiyarlık olduğunu söyledi.

Son ziyaretinden bu yana sadece 15 ay geçmiş olsa da Rize'yi ve Rizeli hemşehrilerini özlediğini ifade eden Erdoğan, "Dün ve bugün gördüm ki Rizeli uşaklar da bizi özlemiş. Allah muhabbetimizi, kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin." diye konuştu.

"Hasretin başka güzel vuslatın başka güzel. Sılaya, hem canana hem cana geldik Rize. Varlığın şifa olur yaralı gönüllere, gönüller hekimine Lokman'a geldik Rize. Senin yanında olmak ne büyük bahtiyarlık. Şükür yine göz göze, yan yana geldik Rize." dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşte bizim Rize aşkımız böyle. Hem hasret giderelim hem geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hem de yapımı tamamlanan eserleri sizlerin hizmetine verelim istedik. Dün toplam yatırım bedeli 3 milyar 84 milyon liralık 38 projenin toplu açılış, iki projenin de temel atma törenini gerçekleştirdik. Geçen sene 27 Temmuz'da o günkü rakamlarla 1,6 milyar lira değerinde 32 eser ve hizmetin toplu açılışını yapmıştık. Dün bunlara yenilerini eklemenin sevincini yaşadık. Bir kez daha tüm bu eser ve hizmetlerin sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu projeleri şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, belediyelerimizi ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum."

"Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür"

Önceki gün Gazze'yle ilgili yüreklere su serpen bir haber alındığını hatırlatan Erdoğan, "Bizim de dahil olduğumuz görüşmelerde ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Dün sürecin nasıl geliştiğini, nasıl ilerlediğini, süreç boyunca Türkiye'nin nasıl bir diplomasi trafiği yürüttüğünü anlattım." açıklamasında bulundu.

Aynı şekilde ABD Başkanı Donald Trump ile kardeş ülkeler Mısır ve Katar liderlerinin müzakerelere verdiği desteğe de dikkati çektiğini hatırlatan Erdoğan, "Bir defa şunu açık ve net söylemek isterim, Türkiye, unutmayın Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometrekareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir." ifadelerini kullandı.

Salondakilere, "Su yatağında akar" atasözünü hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşanan her hadisenin bize bunu tekrar tekrar hatırlatıyor. Türkiye kendi tabii mecrasından geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Nitekim ülkemiz aktif dış politikası, ilkeli duruşu ve diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi. Bölgedeki diğer Müslüman ülkeler de görüşmelere destek oldu. Böylece 2 yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şunun altını tekrar önemle çiziyorum, şahsınızda Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum. Kim ne derse desin, Gazzeli mazlum ve mağdurları sevindiren her çaba, her imza, her adım bizim için de makbuldür."

"Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz"

Salondakilerin "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına "Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz." yanıtını veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gazze'de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır. Türkiye olarak hep şunu söyledik, 'adil bir barışın kaybedeni olmaz.' Yapılan anlaşmanın Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barışa, huzura ve güvenliğe vesile olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Bu sürece destek veren tüm liderlere teşekkür ediyorum. Türkiye'nin vicdanlı, hakkaniyetli ve ilkeli duruşunu orada da güçlü biçimde temsil eden istihbaratçılarımızı ve diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Artık bundan geriye dönüş olmamalıdır. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Bölgenin tamamıyla birlikte kendi vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına tamamen son vermelidir. Gazze'ye insani yardım girişlerinde hiçbir pürüz çıkarılmamalıdır. İki devletli çözüm, bölgemizde kalıcı barışın anahtarı. İki devleti özellikle iki ayrı çözümle Müslüman'ı, Hristiyan ve Musevi'siyle bölgedeki tüm halklar için en hayırlı yol olduğuna inanıyoruz. Biz dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)