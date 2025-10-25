Haberler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda konuştu: (1)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millete hizmet yolunda, gecesini gündüzüne katan, milletin çizdiği rotadan asla ayrılmayan, mukaddes dava uğruna ölümü göze alan sizler gibi yol arkadaşlarını şahsıma nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millete hizmet yolunda, gecesini gündüzüne katan, milletin çizdiği rotadan asla ayrılmayan, mukaddes dava uğruna ölümü göze alan sizler gibi yol arkadaşlarını şahsıma nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Mevla birliğimizi, dirliğimizi, şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin. Rabbim zihnimizi, fikrimizi, gayemizi, istikamet üzere sabit kılsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda yaptığı konuşmada, ülkenin tüm illerindeki vatandaşlara selam ve sevgilerini gönderdi.

Yurt içi ve yurt dışından farklı mecralardan programı takip edenlere muhabbetlerini de ileten Erdoğan, ülkenin ve dünyanın dört bir yanında davalarına gönül, hareketlerine omuz, çalışmalarına güç veren yol arkadaşlarına ve parti mensuplarına şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salonlara sığmayan şu coşkunuz için sizleri yürekten selamlıyorum. Şu anda bulunduğumuz yer, yerin altında 17 kat, 17 kat yerin altındayız. Belediye başkanlığım dönemimde burayı inşa ettik. Böyle bir salonu hazırladık. Yaparsa 'AK Parti yapar' dedik ve bu salonu inşa ettik."

Erdoğan, partililerin heyecanını, sevincini, emeğini gördükçe merhum şair Abdurrahim Karakoç'un "Ben milletim uğruna adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı, bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep Hakk'ı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir." mısralarını hatırladığını söyledi.

"Mevla birliğimizi, dirliğimizi, şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin"

Salondaki katılımcılara "Gençler ya siz ne kadar güzelsiniz. Allah sizi nazardan saklasın." diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Şu güzelliğiniz dağları deler, aşar. Millete hizmet yolunda, gecesini gündüzüne katan, milletin çizdiği rotadan asla ayrılmayan, mukaddes dava uğruna ölümü göze alan sizler gibi yol arkadaşlarını şahsıma nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Mevla birliğimizi, dirliğimizi, şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin. Rabb'im zihnimizi, fikrimizi, gayemizi, istikamet üzere sabit kılsın. Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet davasını, AK Parti'nin sevda ve hizmet bayrağını tüm Türkiye'de gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime kalpten şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatlarımız içinde görev almış fakat artık aramızda bulunmayan, vefat etmiş yol ve dava arkadaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Estetiği abartan Selena Gomez'in son hali türkücü Ceylan'a benzetildi

Estetiği abartan ünlü ismin son hali türkücü Ceylan'a benzetildi
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.