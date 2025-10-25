Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millete hizmet yolunda, gecesini gündüzüne katan, milletin çizdiği rotadan asla ayrılmayan, mukaddes dava uğruna ölümü göze alan sizler gibi yol arkadaşlarını şahsıma nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Mevla birliğimizi, dirliğimizi, şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin. Rabbim zihnimizi, fikrimizi, gayemizi, istikamet üzere sabit kılsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda yaptığı konuşmada, ülkenin tüm illerindeki vatandaşlara selam ve sevgilerini gönderdi.

Yurt içi ve yurt dışından farklı mecralardan programı takip edenlere muhabbetlerini de ileten Erdoğan, ülkenin ve dünyanın dört bir yanında davalarına gönül, hareketlerine omuz, çalışmalarına güç veren yol arkadaşlarına ve parti mensuplarına şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salonlara sığmayan şu coşkunuz için sizleri yürekten selamlıyorum. Şu anda bulunduğumuz yer, yerin altında 17 kat, 17 kat yerin altındayız. Belediye başkanlığım dönemimde burayı inşa ettik. Böyle bir salonu hazırladık. Yaparsa 'AK Parti yapar' dedik ve bu salonu inşa ettik."

Erdoğan, partililerin heyecanını, sevincini, emeğini gördükçe merhum şair Abdurrahim Karakoç'un "Ben milletim uğruna adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı, bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep Hakk'ı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir." mısralarını hatırladığını söyledi.

"Mevla birliğimizi, dirliğimizi, şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin"

Salondaki katılımcılara "Gençler ya siz ne kadar güzelsiniz. Allah sizi nazardan saklasın." diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Şu güzelliğiniz dağları deler, aşar. Millete hizmet yolunda, gecesini gündüzüne katan, milletin çizdiği rotadan asla ayrılmayan, mukaddes dava uğruna ölümü göze alan sizler gibi yol arkadaşlarını şahsıma nasip ettiği için Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Mevla birliğimizi, dirliğimizi, şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin. Rabb'im zihnimizi, fikrimizi, gayemizi, istikamet üzere sabit kılsın. Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet davasını, AK Parti'nin sevda ve hizmet bayrağını tüm Türkiye'de gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime kalpten şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatlarımız içinde görev almış fakat artık aramızda bulunmayan, vefat etmiş yol ve dava arkadaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum."

(Sürecek)